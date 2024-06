O bilet do Niemiec niemalże do ostatniej chwili walczyli reprezentanci naszego kraju. W pierwszej części eliminacji do Euro 2024 Robert Lewandowski i spółka spisali się mocno poniżej oczekiwań. Zmianę w kadrze dostrzec można było dopiero po zmianie selekcjonera naszej drużyny narodowej. 13 września ubiegłego roku z posadą pożegnał się Fernando Santos, a jego miejsce zajął Michał Probierz, który wcześniej był głównym trenerem młodzieżowej reprezentacji Polski do lat 21.

