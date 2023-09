Pokaz niemocy, Polacy wygwizdani. Nagle Lewandowski wkroczył do akcji

Odpowiedzialność w pierwszych minutach wziął na siebie ustawiony na lewej obronie Jakub Kiwior, który de facto stał się naszym głównym rozgrywającym. To właśnie on przecinał rywala prostopadłymi podaniami do Jakuba Kamińskiego (niecelnie dośrodkował), Piotra Zielińskiego (przegrał walkę o piłkę z obrońcą) oraz Roberta Lewandowskiego (uprzedził go wychodzący z bramki Mathias Lamhauge).