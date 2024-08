Pogrzeb Franciszka Smudy. Piłkarska Polska w żałobie

Znany jest jednak przede wszystkim jako świetny trener. Największe sukcesy odnosił z Widzewem Łódź, z którym dwukrotnie wywalczył mistrzostwo kraju (w 1996 i 1997 roku). To on wprowadził łódzką drużynę do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Kolejny tytuł zdobył później - w 1999 roku - już jako szkoleniowiec Wisły Kraków. W 2009 roku poprowadził natomiast Lecha Poznań do triumfu w Pucharze Polski, a kibice z Wielkopolski do dziś są mu wdzięczni także za niezwykłą przygodę w europejskich pucharach. Ostatnim klubem w karierze Franciszka Smudy była Wieczysta Kraków, z której odszedł przed dwoma laty.