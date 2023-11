Polska będzie losowana z czwartego koszyka do turnieju finałowego mistrzostw Europy, który odbędzie się w przyszłym roku w Niemczech. Co prawda przed nami jeszcze baraże, w których wystąpią "Biało-Czerwoni", ale jest już znany podział na koszyki, a wszystkie zespoły z nich trafiły właśnie do ostatniego. Tym samym podopieczni Michała Probierza mogą trafić "do grupy śmierci", ale wpierw muszą się dostać w ogóle na turniej.