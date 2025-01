Podbił silną ligę, a teraz takie wieści. Reprezentant Polski blisko sensacyjnego transferu

Po tym, jak Mateusz Bogusz pokazał się ze świetnej strony w Major League Soccer, obserwatorzy liczyli, iż wróci do silnej europejskiej ligi. Tymczasem Polak szykuje się do zmiany klubu, ale wiele wskazuje na to, że pozostanie w Ameryce Północnej.

Spektakularny sezon za Mateuszem Boguszem. Polak stał się rewelacją MLS

Nie Europa, a... Meksyk. Bogusz blisko transferu

Nic dziwnego, że po tak spektakularnym pokazie siły eksperci liczyli na to, że Bogusz wróci do gry w Europie. Nie tylko mógłby rywalizować na wyższym poziomie, ale i ułatwiłby sobie kwestię dalszych powołań do reprezentacji Polski. Na ten moment nie sposób nazwać go jednym z pewniaków Michała Probierza. Tym bardziej sensacyjnie brzmią wieści przekazane przez Fernando Esquviela. Dziennikarz portalu 365scores Mexico poinformował, że 23-latek jest bliski przenosin do Cruz Azul. Podobno Bogusz i jego agent doszli już do porozumienia z meksykańskim klubem. Polak ma podpisać umowę do 2029 roku, ale zapewniając sobie jednak furtkę na wypadek ofert ze Starego Kontynentu.