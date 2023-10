Plany reprezentacji Polski storpedowane. Postawa rywali godna pochwały

Reprezentacja Polski, po wygranej 2:0 z Wyspami Owczymi, napotkała na ogromne problemy pogodowe i nie była w stanie o czasie wylecieć do Polski. "Biało-Czerwoni" zostali zmuszeni, by spędzić dodatkową noc w tym niewielkim kraju. To wszystko bardzo mocno skomplikowało plany naszej drużyny przed meczem z Mołdawią, ale sportową postawą wykazali się nasi rywale, którzy poszli na rękę podopiecznym Michała Probierza.