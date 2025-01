Piszczek w reprezentacji Polski? Probierz nie zostawił złudzeń, jasna deklaracja

Wszystko wskazuje na to, że nie zobaczymy Łukasza Piszczka w reprezentacji Polski, przynajmniej dopóki stanowisko selekcjonera piastuje Michał Probierz. Trener podzielił się przemyśleniami na temat angażu byłego defensora do swojego sztabu.

Piszczek już raz odmówił Probierzowi. Sam to przyznał

"Po zwolnieniu Fernando Santosa było dwóch kandydatów do objęcia reprezentacji: Michał Probierz i Marek Papszun. Ten drugi, kompletując sztab, zaproponował mi rolę asystenta. Zgodziłem się. Tego samego dnia zadzwonił do mnie Michał Probierz i zapytał, czy dołączę do jego sztabu. Nie mogłem się zgodzić, skoro wcześniej potwierdziłem Markowi Papszunowi. Gdybym zagrał na dwa fronty, byłoby to niezgodne z moimi zasadami" - mówił wówczas Piszczek.