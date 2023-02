Pomysł ten wzbudził mieszane uczucia w polskim środowisku piłkarskim. Sceptycznie odniósł się do niego, chociażby poprzednik Kuleszy na stanowisku prezesa PZPN - Zbigniew Boniek .

"Tak daleko bym nie szedł. Spotkałem się z trenerem, ale na razie on musi mieć swoje przemyślenia na to, jak to ma wyglądać. Ja czekam" - powiedział, zapytany przez Radosława Przybysza, czy jest już w trakcie planowania z nowym selekcjonerem kadry na najbliższe zgrupowanie.