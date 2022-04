Piszczek, Peszko i Mila polecieli do Anglii. PZPN wysłał piłkarzy na staż

We wtorek rano kilkunastu byłych reprezentantów Polski wybrało się do Anglii na kilkudniowy staż trenerski. Uczestnicy organizowanego przez PZPN kursu UEFA B+A, a wśród nich między innymi Sławomir Peszko, Łukasz Piszczek i Sebastian Mila, przez kilka najbliższych dni będą wizytować Southampton F.C., w którym na co dzień gra Jan Bednarek.

Wizyta w słynnej akademii

Kursanci udali się do Anglii we wtorek rano. Niektórzy, jak Peszko, lecieli z Krakowa, inni - jak Piszczek czy Mila - z Warszawy. Następnie z położonego na obrzeżach Londynu lotniska Luton cała grupa przeniosła się do Southampton, gdzie tego samego dnia rozpoczęła zajęcia.



Przyszli szkoleniowcy w klubie z południowej Anglii będą mieli okazję przyjrzeć się pracy akademii Southampton, jednej z najlepszych na Wyspach Brytyjskich, z której wywodzą się Gareth Bale (dziś w Realu Madryt), Alex Oxlade-Chamberlain (obecnie Liverpool) czy Theo Walcott (ponownie występuje w Southampton, przez lata będąc jednak piłkarzem Arsenalu).



- W planach mamy między innymi obserwację pracy trenerów drużyn do lat 12, 14 czy 18, ale jak dobrze pójdzie, to może odwiedzimy Janka Bednarka i pojawimy się także na treningu pierwszej drużyny "Świętych" - mówi nam Radosław Majewski, piłkarz Wieczystej Kraków.

Mocna grupa przyszłych trenerów

Poza Peszką, Milą, Majewskim czy Piszczkiem w stażu biorą udział także inni byli kadrowicze. W ekipie, która poleciała do Anglii, znaleźli się Jakub Wawrzyniak, Marcin Robak, Dawid Nowak, Paweł Strąk, Adam Kokoszka, Łukasz Załuska czy Arkadiusz Malarz.



Wszyscy oni rozpoczęli kurs trenerski UEFA B+A w lutym tego roku. Kurs miał się rozpocząć w Białej-Podlaskiej już w grudniu 2021 roku (jako prelegent miał się na nim pojawić między innymi selekcjoner Paulo Sousa), ale z powodu pandemii został przeniesiony.

Po zdobyciu certyfikatu UEFA byli piłkarze będą uprawnieni do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży, amatorskich ekip najwyższego szczebla i zawodowych niższego szczebla.