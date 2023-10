Piotr Zieliński liczył na pomoc rywali. "Mam tam kilku znajomych"

Pod nieobecność Roberta Lewandowskiego Piotr Zieliński przejął opaskę kapitana. W debiucie Michała Probierza to on wyprowadził zespół na boisko.

- Jest to nowe rozdanie. Trener próbuje nam przekazać nowe rzeczy. To co było kluczowe, to zwycięstwo. Teraz wszystko w naszych nogach, by w niedzielę wygrać i przygotować się na finał z Czechami - skomentował po meczu Zieliński.