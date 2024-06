Piorunujący początek Polaków. Kuriozalne trafienie Piotra Zielińskiego

Bez Roberta Lewandowskiego, za to z Adamem Buksą i Arkadiuszem Milikiem reprezentacja Polski wybiegła na murawę na spotkanie z Ukrainą. Eksperci zgodnie przyznawali, że to idealny rywal do sprawdzenia formy biało-czerwonych przed EURO 2024. Ukraina nie przegrała żadnego z siedmiu ostatnich meczów, a kilka dni wcześniej postawiła się Niemcom. Zremisowała z nimi 0:0.