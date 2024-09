Transfer Wojciecha Szczęsnego do FC Barcelona to dziś w mediach sportowych temat numer jeden. Polak jeszcze przed południem zjawił się w stolicy Katalonii , by przejść testy medyczne przez oficjalną finalizacją hitu. Te miały się już zakończyć bez żadnych komplikacji. Pozostaje więc czekać na komunikat "Dumy Katalonii" dotyczący podpisania kontraktu z 34-latkiem.