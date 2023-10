Piłkarze z Wysp Owczych to amatorzy? Uwaga na ten niebezpieczny mit

Nauczyciel, diler w salonie samochodowym, woźny, budowlaniec, elektryk - przed meczem Polski z Wyspami Owczymi prasa karmi się wymienianiem zawodów, które wykonują reprezentanci archipelagu na dalekich rubieżach Europy, u wrót na Atlantyk. To bowiem ostatni amatorzy w sprofesjonalizowanym futbolu, przy czym nie możemy zapominać o tym, że to amatorzy z wyboru. I to jest właśnie piekielnie groźne.