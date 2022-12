Piłkarze nabrali wody w usta. Nikt nie podziękował Michniewiczowi

W czwartek, Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił, że obowiązujący do 31 grudnia kontrakt Czesława Michniewicza , nie zostanie przedłużony. Nazwisko nowego selekcjonera powinniśmy poznać po nowym roku.

Piłkarze dziękowali Nawałce i Brzęczkowi, ale nie Michniewiczowi

To niespotykane, aby żaden z piłkarzy nie zareagował na odejście selekcjonera. W przypadku Adama Nawałki i Jerzego Brzęczka zawodnicy zamieszczali wpisy w mediach społecznościowy.

Do Paulo Sousy, przynajmniej publicznie, żaden z zawodników się nie zwrócił, ale prawdopodobnie wpływ na to miało jego zachowanie. Rok temu, przed barażami o awans na mistrzostwa świata, postanowił opuścić reprezentację i przejść do brazylijskiego Flamengo, gdzie też już nie pracuje.