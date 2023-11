Piłkarze dogadali się za plecami UEFA. Nieznane kulisy meczu Polaków

Działacze Izraelskiego Związku Piłki Nożnej mieli nalegać, by przed meczem eliminacji mistrzostw Europy do lat 21 z Polską na stadionie w Łodzi uczcić minutą ciszy pamięć ofiar ataku Hamasu. Nie dostali na to zgody, ale wzięli sprawy w swoje ręce. Minuta ciszy odbyła się już po… rozpoczęciu spotkania.