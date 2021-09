To drugi kolejny mecz reprezentanta Warty Poznań w biało-czerwonych barwach. Wcześniej 2 września zagrał z Włochami. Szymon Czyż ma także na koncie jeden występ w starszej reprezentacji U-21, przeciwko Łotwie w eliminacjach mistrzostw Europy w listopadzie zeszłego roku. Teraz dojrzewa w kadrze U-2o prowadzonej przez Miłosza Stępińskiego.



W kadrze U-20 znajduje się także inny gracz Warty Poznań, Konrad Matuszewski, ale nie doczekał się on występu. Zagrał za to w przegranym 0-2 meczu z Włochami. Wtedy Szymon Czyż wszedł do gry na ostatnie 25 minut, a że okazał się wyróżniającym piłkarzem, z Portugalią dostał szansę od pierwszej minuty. Niewykluczone, że wypracował sobie stałe miejsce w reprezentacji. To również pokazuje, na jak młodych zawodnikach opiera się dzisiejsza Warta Poznań.





Warta Poznań wznowi rozgrywki ligowe w sobotę 11 września, meczem z Termalicą Nieciecza. Na razie Zieloni zajmują w Ekstraklasie trzynaste miejsce i mają tyle samo punktów, co znajdujące się w strefie spadkowej Zagłębie Lubin. To pokazuje, jaką wagę będzie miało starcie z Termalicą.