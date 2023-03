Philip Amaro Buczkowski urodził się w Gelsenkirchen, a jego matka jest Polką. Młody talent, który na co dzień występuje w barwach Schalke U-19 na pozycji lewego obrońcy, w rozmowie z Meczyki.pl zadeklarował, że mimo urodzenia w Niemczech, czuje się Polakiem. - Wychowałem się po polsku, mówię w naszym języku i mam polski paszport. W domu na co dzień też mówimy po polsku - zdradził.

Phlipp Amaro Buczkowski chce grać dla Polski

Buczkowski koncentruje się teraz na grze w barwach Schalke, z którym przedłużył kontrakt o kolejne dwa lata. - Na razie myślę, żeby być zdrowym, dalej się rozwijać i zagrać niedługo na poziomie piłki seniorskiej w rezerwach Schalke, to będzie następny krok w mojej małej karierze, a co później zobaczymy, czas pokaże - zaznaczył.

Młody talent pytany o swoje największe atuty zadeklarował, że podczas meczów i treningów zawsze daje z siebie 100 proc. Jak dodał, cechuje go też szybkość oraz dobry drybling. Co istotne, 18-latek jest obunożny, ale to lewa noga jest jego "wielkim atutem" i pomaga mu w zdobywaniu bramek.