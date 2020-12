Robert Lewandowski otrzymał w czwartek nagrodę dla najlepszego piłkarza roku FIFA. Sukces ten skomentował selekcjoner reprezentacji Polski, Jerzy Brzęczek, który jednocześnie wbił szpilkę "France Football" - magazynowi, który w 2020 roku wyjątkowo zrezygnował z wręczenia swego, najbardziej prestiżowego wyróżnienia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski najlepszym piłkarzem roku 2020 w plebiscycie FIFA The Best INTERIA.TV

Kapitan naszej kadry zdominował plebiscyt, w którym swoje głosy oddawali dziennikarze, kibice, trenerzy i piłkarze. W pokonanym polu pozostawił Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego, którzy od dawna nadawali w nim pierwsze skrzypce.

Reklama

- Czapki z głów i serdeczne gratulacje! Dla mnie, jako selekcjonera reprezentacji Polski, to dodatkowa duma, że mamy takiego zawodnika. Robert jest najlepszą reklamą polskiego futbolu i naszego kraju na całym świecie - komentował Brzęczek, dołączając tym samym do chóru pochwał pod adresem "Lewego".



Selekcjoner wziął jednak na tapet także "France Football", który w 2020 roku postanowił wyjątkowo nie przyznawać swojej nagrody - Złotej Piłki, uznawanej za najbardziej wartościowe, indywidualne trofeum w świecie piłki.



- Czuję niesmak, ponieważ uważam, że Lewandowski otrzymałby i to wyróżnienie - stwierdził dodając, że według niego francuski magazyn "stracił dużo na prestiżu".



Brzęczek wyraził także nadzieję, że 2021 rok będzie dla snajpera równie udany, co ten dobiegający właśnie końca. - Mimo że Robert znajduje się na topie, jest najlepszym napastnikiem na świecie, to zawsze chce coś poprawić w swojej grze, ciągle coś ulepsza. To godne podziwu i naśladowania. Oby tylko zdrowie mu cały czas dopisywało - podsumował.



(TC)



Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!

-----------------------------------------------

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

ZAGŁOSUJ i wygraj ponad 20 000 złotych - kliknij

Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!