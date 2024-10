Piłkarz reprezentacji atakowany, Majdan grzmi. "Kompletnie nie rozumiem"

Po meczu "Biało-Czerwonych" z Portugalią rozpętała się prawdziwa burza. Jedni nie byli zadowoleni z końcowego wyniku i ogólnie słabo ocenili występ wszystkich kadrowiczów, inni natomiast dość brutalnie ocenili pojedynczych zawodników. Najbardziej oberwał jeden z debiutantów w naszej kadry, Maxi Oyedele . 19-latek nie zabłysnął na boisku, przez co został skrytykowany m.in. Jakuba Wawrzyniaka . " Nie widziałem debiutu piłkarza w reprezentacji, który by tak przeszedł obok meczu, jak Oyedele" - oznajmił były kadrowicz z studiu TVP Sport.

Już kolejnego dnia Wawrzyniak na antenie TVP Sport wrócił do swojej wypowiedzi i przyznał, że zbyt surowo potraktował młodego piłkarza. "19-letniego piłkarza, debiutanta w reprezentacji, można skrytykować. Ale zachowując poczucie godności danej osoby. Mówiąc wczoraj, że przeszedł obok meczu, zabrakło mi klasy, o którą zawsze dbałem . Jako były piłkarz od czterech lat pracuję przy niemal każdym meczu reprezentacji i wczoraj był to pierwszy raz, gdy troszeczkę puściły mi lejce. Uważam, że powinienem to ująć w innych słowach " - podkreślił.

Radosław Majdan broni Oyedele po debiucie w kadrze

"Kompletnie nie rozumiem nagonki na tego chłopaka po meczu z Portugalią. Jeżeli ktoś ma 'jaja' i jest żądny 'eksperckiej krwi' to powinien raczej mieć pretensje do selekcjonera. Maxi Oyedele - mam nadzieję że nie zrobi to na nim wrażenia i potraktuje to jako sportowe doświadczenie, dzięki któremu będzie jeszcze silniejszy. Ja nie mam najmniejszej wątpliwości, że za jakiś czas ten 19-letni dzisiaj piłkarz będzie liderem naszej reprezentacji" - oznajmił krótko były reprezentant Polski na swoim profilu na Instagramie.