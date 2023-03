Kacper Tobiasz to bez wątpienia jeden z najbardziej utalentowanych polskich piłkarzy. Zawodnik Legii Warszawa pojechał nawet na mistrzostwa świata (jako dodatkowy, czwarty bramkarz), gdzie zabrał go trener Czesław Michniewicz. Niektórzy kibice nie rozumieli decyzji selekcjonera, zarzucając, że ten postawił na 20-latka "po znajomości".

Mundial po znajomości?

Tobiasz wyróżnia się od początku trwającego sezonu Ekstraklasy. Docenił to Michniewicz, który młodego zawodnika Legii dość niespodziewanie dołączył do reprezentacji i zabrał na mistrzostwa w Katarze. Tam Tobiasz - chociaż nie mógł wystąpić w żadnym meczu, bo nie został zgłoszony do FIFA - regularnie trenował z polską drużyną narodową. To natomiast spotkało się z zarzutami, że piłkarz został zabrany na mundial "po znajomości". Co na to Tobiasz?