Piłkarskie zesłanie. Młode polskie gwiazdy tylko w U-21. Duży cios

Dwie najważniejsze reprezentacje Polski rozpoczynają swoje nowe rozdziały. W pierwszej drużynie dowodzenie przejął bowiem Michał Probierz. Doświadczony szkoleniowiec przez ostatnie kilkanaście miesięcy prowadził młodzieżową drużynę do lat 21. Zatrudnienie Probierza w roli selekcjonera dorosłej reprezentacji oznaczało więc, że w "drugiej reprezentacji" pojawił się wakat na stanowisku trenera.

Ten został bardzo szybko wypełniony. Nowym selekcjonerem drużyny do lat 21 został Adam Majewski . Trener w jednym z wywiadów otwarcie przyznał, że ze swoimi powołaniami poczeka, aż zostaną ogłoszone zaproszenia do pierwszej reprezentacji. Te pojawiły się w czwartkowy wieczór. Trzeba przyznać, że Probierz w wielu aspektach zaskoczył, żeby nie powiedzieć, że zszokował.

Młodzi Polacy na "zesłaniu". Gwiazdy tylko w U-21

Na liście piłkarzy zaproszonych nie znalazło się miejsce dla wielokrotnych reprezentantów Polski, jak Jan Bednarek czy Karol Linetty . Co więcej jednak, nowy wódz Biało-Czerwonych zdecydował się "odstawić" od zespołu kilku młodych graczy, którzy uważani są za przyszłość naszej reprezentacji. Mowa między innymi o Kacprze Kozłowskim oraz Nicoli Zalewskim . Obaj nie znaleźli się na liście powołanych do pierwszej kadry.

Szczególnie brak powołania dla gracza AS Roma może zaskakiwać. Zalewski nie znajduje się w najlepszej formie, ale w ostatnich miesiącach zdawało się, że jest pewniakiem do pierwszej kadry, a często także gry. Kacper Kozłowski z kolei w formie jest bardzo dobrej, ostatnio zanotował nawet asystę w meczu ligowym, ale być może nie pasuje do koncepcji Michała Probierza.