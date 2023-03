Piłkarski hit na pożegnanie Błaszczykowskiego z kadrą. Media potwierdzają

Trzeba przyznać, że fani Jakuba Błaszczykowskiego już naprawdę długo oczekują na powrót swojego ulubieńca do gry - z powodów problemów zdrowotnych futbolista po raz ostatni zaprezentował się na boisku dokładnie 21 sierpnia 2021 roku, kiedy to jego Wisła Kraków mierzyła się z Górnikiem Łęczna.

Zachodni sąsiedzi potwierdzają: Mecz Polska - Niemcy będzie pożegnaniem Jakuba Błaszczykowskiego z kadrą

Otóż do zamknięcia uroczystą klamrą tego etapu kariery przez gracza dojdzie w czerwcu, a rywalem "Biało-Czerwonych" ma być wówczas... reprezentacja Niemiec . Szykuje się więc hitowe spotkanie, które po naszej stronie Odry uznawane jest za najprawdziwszy piłkarski klasyk.

Wszystko to dlatego, że w czerwcu podopiecznych Fernando Santosa czeka kolejny mecz w ramach eliminacji do Euro 2024 - ich oponentem będzie wówczas Mołdawia. Niemcy tymczasem nie muszą się martwić o awans jako gospodarze turnieju i dla nich będzie to po prostu spokojne spotkanie, podczas gdy nasza kadra potraktuje je jako przetarcie przed kolejną walką o punkty.