Przed niedzielnym meczem piłkarskiej Ligi Narodów w Gdańsku z Włochami selekcjoner reprezentacji Polski komplementował trenera rywali. - Słowa uznania dla Roberta Manciniego za pracę jaką wykonuje. Italia to ścisła światowa czołówka - powiedział Jerzy Brzęczek.

- Włochy to bardzo dobra drużyna. Od naszego ostatniego meczu, a było to dwa lata temu w Chorzowie, który przegraliśmy 0-1 po golu w doliczonym czasie, nasi najbliżsi rywale rozegrali 16 spotkań, z których 14 wygrali i zanotowali dwa remisy. To też świadczy o tym, jak ten zespół się rozwinął - stwierdził na konferencji prasowej w Gdańsku Brzęczek.

W jej trakcie poinformowano, że kadrowicze i członkowie sztabu ponownie przeszli testy na obecność SARS-CoV-2 - wszystkie dały wynik negatywny. We wtorek, przed towarzyską potyczką z Finlandią, koronawirusa stwierdzono u Macieja Rybusa.

W kolejnych spotkaniach Ligi Narodów, które zaplanowano na środę, "Biało-Czerwoni" podejmą we Wrocławiu Bośnię i Hercegowinę, a zawodnicy z Półwyspu Apenińskiego zmierzą się w Mediolanie z Holandią.

W minioną środę oba zespoły rozegrały mecze towarzyskie, w których odniosły wysokie zwycięstwa. Polacy pokonali w Gdańsku Finlandię 5-1, a Włosi we Florencji Mołdawię 6-0.