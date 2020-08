Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że ze względu na sytuację epidemiologiczną, wrześniowe zgrupowania kadr młodszych niż U19 zostaną odwołane. Dwie najstarsze reprezentacje - do lat 21 i 19, rozegrają swoje mecze zgodnie z planem.

We wrześniu nie odbędą się zgrupowania kadr do lat U15, U16 i U17. Reprezentacje kobiet WU19, WU17 i WU15 także się nie zbiorą.



Odwołany został też wyjazdowy dwumecz młodzieżowej kadry futsalu z Łotwą, który miał odbyć się w dniach 19-20 września. Wszystko dlatego, że po wjeździe na Łotwę obowiązuje 14-dniowa kwarantanna.



Zgodnie z planem swoje mecze rozegrają tylko dwie najstarsze reprezentacje młodzieżowe. Kadra do lat 19 zagra dwa mecze towarzyskie. 3 września zmierzy się z Niemcami, a cztery dni później z Czechami.



Z kolei podopieczni Czesława Michniewicza rozegrają dwa spotkania w ramach eliminacji Młodzieżowych Mistrzostw Europy. 4 września zmierzą się na wyjeździe z Estonią. 8 września zagrają z kolei w Łodzi z Rosją.

Odbędą się też mecze pierwszej reprezentacji. W ramach Ligi Narodów drużyna Jerzego Brzęczka rozegra dwa spotkania w delegacjach. 4 września z Holandią, a trzy dni później z Bośnią i Hercegowiną.



Wszystkie mecze odbędą się oczywiście z zachowaniem norm sanitarnych. Obostrzenia będą obowiązywać też na zgrupowaniach.





