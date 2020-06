Jeden z najlepszych napastników w historii reprezentacji Polski Andrzej Szarmach dostał wyrok ośmiu miesięcy więzienia w zawieszeniu za stosowanie przemocy domowej - podała francuska gazeta "Le Telegramme". Mieszkający we Francji były piłkarz ma również poddać się terapii i rozpocząć walkę z alkoholizmem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Henryk Kasperczak. Piłkarskie legendy Orłów. Wideo INTERIA.TV

Skargę złożyła jego żona Małgorzata na prośbę dzieci. Szarmach miał ją uderzyć w twarz. Wielokrotnie był wobec niej agresywny. Były reprezentant Polski od dłuższego czasu jest uzależniony od alkoholu.

Reklama

Szarmach jest byłym piłkarzem Polonii Gdańsk, Arki Gdynia, Górnika Zabrze, Stali Mielec oraz francuskich klubów Auxerre, Guingamp i Clermont Fott. Po zakończeniu kariery pozostał we Francji. Był trenerem i menedżerem. Pilotował m.in. transfer z Polski do Francji Grzegorza Krychowiaka.



W reprezentacji Polski zagrał 61 razy i strzelił 32 gole. Brał udział w trzech mistrzostwach świata - w Niemczech (1974), Argentynie (1978) i Hiszpanii (1982). Na mundialu w RFN strzelił pięć goli i został wicekrólem strzelców.



ok