Pierwszy rywal Polaków bez najlepszego strzelca w historii

Trener wykluczył udział popularnego "Chicharito" z mistrzostw świata podczas wypowiedzi przed stadionem LA Galaxy, w którym ten napastnik występuje.

"Jeśli chodzi o niego, to po prostu stawiamy na innych napastników. Postaramy się wybrać do kadry 26 zawodników, którym najbliżej do naszej gry" - powiedział Martino.

Tym samym 34-letni Hernandez, najlepszy strzelec w historii reprezentacji Meksyku (52 gole), nie pojedzie na czwarte mistrzostwa świata. Do tej pory zagrał w RPA, Brazylii i Rosji, w każdym z turniejów strzelając gole.

Martino na towarzyskie mecze z Peru (25 września) i Kolumbią (27 września) powołał 31-osobową kadrę.

Znalazło się z niej czterech środkowych napastników: Henry Martín, Santiago Giménez, Rogelio Funes Mori i Raúl Jiménez. Dwaj ostatni raczej nie wystąpią w najbliższych spotkaniach.

MŚ Katar 2022. Gerardo Martino ma wybór z przodu

"Mamy dwóch napastników, którzy mogą zagrać i dwóch, którzy nie mogą. Czterech napastników nie pojedzie do Kataru, ale dopóki utrudniają mi wybór, bardzo się z tego cieszę. Z pewnością będzie mowa o tym, kto zostanie pominięty, ale problemem będzie obfitość, a nie niedobór" - stwierdził Martino.

Meksyk rozpocznie turniej 22 listopada meczem z Polską. W grupie C są jeszcze Argentyna i Arabia Saudyjska.

"Na papierze to trudna grupa. Argentyna jest jednym z kandydatów do wygrania całego turnieju. Na ostatnich mistrzostwach świata nikt jednak nie myślał, że pokonamy Niemcy, podobnie, że przegramy ze Szwecją. Musimy skupić się na Polsce, a następnie Argentynie i Lionelu Messim, najlepszym piłkarzu na świecie" - powiedział Hector Moreno, obrońca reprezentacji Meksyku.