Pierwszy problem Michała Probierza. Występ kadrowicza poważnie zagrożony

Mówi się, że jego przerwa ma potrwać około miesiąca, a więc do gry, gotowy ma być na początku listopada. To jednak nie koniec dużych nieobecności na debiutanckim spotkaniu Probierza z Polską reprezentacją. Do Polski nie mógł przylecieć także Paweł Dawidowicz , który zdaniem wielu szykowany był na szefa polskiej defensywy. Niestety on również zmaga się z kontuzją.

Kłopoty Michała Probierza. Występ kadrowicza zagrożony

Trzecim z nieobecnych jest z kolei Tymoteusz Puchacz. Lewy obrońca wrócił do formy i zostało to dostrzeżone przez Michała Probierza. Niestety jednak Puchacz dwa dni przed przylotem do Polski doznał urazu przywodziciela podczas meczu ligowego. On również jest wykluczony z gry w debiucie Probierza w roli selekcjonera pierwszej reprezentacji Polski. Okazuje się, że to może nie być koniec problemów.