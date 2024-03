Pierwszy mecz Polski z Estonią. Sędziował...kapitan rywali

Jak uczymy się w szkołach, Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 r., Estonia wyzwoliła się spod jarzma Imperium Rosyjskiego nieco wcześniej, bo 24 lutego tego samego roku. To wtedy dotychczasowa stolica Rewel dostała nową nazwę i stała się Tallinnem. Gdy Biało-Czerwoni grali pierwszy mecz w historii ( 18 grudnia 1921 r. - 0-1 z Węgrami ) Estończycy założyli swoją federację piłkarską, mając już na koncie kilka spotkań z fińskimi i szwedzkimi sąsiadami przez morze. W 1923 r. oba związki, polski i estoński zostały w jednym czasie przyjęte do FIFA razem z Jugosławią, Łotwą , Czechosłowacją, Turcją i Urugwajem .

Polska - Estonia już dziś, tj. w czwartek o godz. 20:45 na Stadionie Narodowym

Początki nie były łatwe, Polacy na pierwszy mecz do Budapesztu jechali pociągiem III klasy przez 36 godzin, a na mecz z Rumunią w Czerniowcach (dziś Ukraina) obrońca Jerzy Bułanow pojechał na paszporcie kolegi , bo swojego polskiego nie miał. Był Rosjaninem!

Próbą nieudaną, politycy postawili tamę, ale pierwszy krok został zrobiony. Zgoła inaczej wyglądały kwestie sędziowskie w międzypaństwowym dwumeczu, który odbył się pod koniec września. Polacy udali się na północ, by po raz pierwszy zmierzyć się z Finlandią i Estonią. Nasza delegacja liczyła jedynie 13 graczy, ponieważ w tym czasie odbywały się mecze o mistrzostwo armii polskiej, co uniemożliwiło wyjazd m.in. Henrykowi Reymanowi, legendarnemu graczowi Wisły i dzisiejszemu patronowi jej stadionu. Po raz pierwszy w krótkiej jeszcze historii reprezentacji zabrakło graczy Cracovii - "Pasy" udały się na tournée do Barcelony.