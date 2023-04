W polskich barwach narodowych Karol Świderski to bardzo skuteczny strzelec. Ma pięć goli w zaledwie dziewięciu meczach - imponująco sprawnie. Strzelił chociażby decydującego o wygranej Polski gola w niedawnym meczu eliminacji Euro 2024 przeciwko Albanii . Za oceanem jednak, gdzie gra w barwach Charlotte FC , miał kłopot ze zdobywaniem bramek. Teraz się to zmieniło.

Karol Świderski trafił do bramki po raz pierwszy i to w jaki wspaniały sposób! Jego gola w meczu z Realem Salt Lake City był przedniej urody.

Karol Świderski strzela, zespół przegrywa

Charlotte FC jednak przegrało i tak to spotkanie 1:3. Gol Polaka dał im prowadzenie do przerwy, ale druga połowa wypadła już kiepsko. Karol Świderski w tym sezonie rozegrał dotąd pięć spotkań w lidze MLS. Pierwsze miało miejsce 26 lutego przeciwko New England Revolution. W poprzednim sezonie napastnik reprezentacji Polski zdobył 10 goli w 30 meczach Charlotte FC.