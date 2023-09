Pierwsze słowa Kuleszy po katastrofie w Tiranie. Na końcu postawił wykrzyknik

To miał być mecz prawdy. Po porażkach z Czechami (1-3) i Mołdawią (2-3) polscy piłkarze mieli wreszcie zapunktować na obcym terenie. Konkretnie - w Tiranie.

Co na to Cezary Kulesza? Sternik PZPN od razu po końcowym gwizdku opuścił trybuny i udał się prosto do polskiej szatni. Ci, którzy spodziewali się nagłej dymisji Fernando Santosa, muszą się jednak poczuć rozczarowani.