Pierwsza zagadka rozwiązana. Potworny stres. Zobacz tabelę grupy Polaków

Wygrana Mołdawii z Albanią oznaczałaby dla reprezentacji Polski katastrofę . "Biało-Czerwoni" straciliby definitywnie nawet matematyczne szanse na bezpośredni awans do finałów Euro 2024 . Remis gospodarzy w Kiszyniowie nie zamyka takiego scenariusza.

Kiedy w 25. minucie Sokol Cikalleshi wykorzystał rzut karny dla gości, odetchnęliśmy z ulgą. Albańczycy objęli prowadzenie , ale nie potrafili go utrzymać do ostatniego gwizdka . Tuż przed końcem spotkania wyrównał Władisław Baboglo . Mecz zakończył się rezultatem 1-1 .

Finał batalii o Euro 2024. "Biało-Czerwoni" wciąż w grze!

Dzięki dzisiejszemu remisowi Albania awansowała do Euro 2024. Mołdawia z kolei wyprzedziła w tabeli Polaków. Ostatnia prosta w tej batalii zapowiada się fascynująco. Bezpośredni awans do ME uzyskają drużyny z dwóch czołowych lokat.