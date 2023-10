Pierwsza taka sytuacja. Chodzi o Lewandowskiego, zdumiewająca statystyka

Wiele wskazuje na to, że ciemne chmury nad naszą reprezentacją to już jedynie melodia przeszłości. Ostatnie zwycięstwo z Farerami 2:0 wlało w serca naszych reprezentantów, jak i kibiców nadzieję, że uda się awansować na europejski championat w bezpośredni sposób. Niezwykle cenne trzy "oczka" zapewniły trafienia Sebastiana Szymańskiego , a także Adama Buksy . Korzystnym rezultatem zakończyło się również spotkanie w Tiranie, gdzie Albańczycy dosłownie zdemolowali bezradnych Czechów, wygrywając 3:0.

Gracze Michała Probierza muszą jednak patrzeć wyłącznie na siebie. W niedzielę 15 października czeka ich kolejny sprawdzian, kiedy to na Stadionie Narodowym podejmą ekipę Mołdawii. Wracając pamięcią do czerwca warto podkreślić, że Polacy mają z nią rachunki do wyrównania. Bolesna porażka w Kiszyniowie sprawiła, że droga "Biało-Czerwonych" do przyszłorocznego Euro stała się znacznie bardziej kręta i wymagająca.