- Oczywiście, że miałem wysokie tętno , myślę, że o wiele wyższe niż wtedy gdy grałem w piłkę. Wielki szacunek dla naszej drużyny i selekcjonera Michała Probierza, który w bardzo krótkim okresie pozbierał zespół do kupy. Nasz naród lubi narzekać, ale ja na boisku widziałem drużynę, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego - przyznaje Krzynówek.

- Nie oczekujmy cudów, a na narzekania kibiców nie mamy wpływu, takie ich prawo. Zadanie zostało wykonane i tylko to się liczy. Tej drużynie potrzebna jest stabilizacja, zagrała przecież dopiero drugi kolejny mecz w tym samym zestawieniu - czwartkowy z Estonią i teraz w Cardiff. Jest to na pewno pierwsza wiosenna jaskółka piłkarska. Ja grałem 96 razy dla reprezentacji i miałem czterech trenerów, w ciągu ostatnich sześciu lat mieliśmy sześciu selekcjonerów. Przecież to się samo komentuje - ubolewa Jacek Krzynówek.