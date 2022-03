Piękny gest reprezentantów Polski! Szalona radość i litry szampana

Od 73. minuty i bramki Piotra Zielińskiego fani reprezentacji Polski mogli już odliczać czas pozostały do ostatniego gwizdka arbitra. Gdy Daniele Orsato zakończył spotkanie, ponad 54 000 gardeł fanów "Biało-Czerwonych" zaryczało z radości.

W euforii na murawie podskakiwali także nasi piłkarze, którzy szybko ubrali okolicznościowe koszulki, celebrując tym samym awans.

Polska - Szwecja. Szalona radość reprezentacji Polski. Piękny gest wobec kibiców

Później wykonali piękny gest wobec swoich kibiców - wykonali rundę honorową, dziękując im za doping.

Obchód stadionu przerwali na moment, by na tle dekoracji z napisem "Kierunek Katar" świętować triumf wśród lecącego z nieba biało-czerwonego konfetti i lejącego się szampana.

Te piękne sceny i zwycięstwo w barażach na pewno przejdą do historii. Oby to samo można było powiedzieć po mundialu w Katarze o występie Orłów - i to w najlepszy możliwy sposób.

Ze Stadionu Śląskiego - Tomasz Brożek