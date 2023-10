Piękny gest reprezentanta Polski. Tego po prostu nie mógł sobie odmówić

Reprezentacja Polski, już pod wodzą nowego selekcjonera Michała Probierza, wygrała 2:0 z drużyną Wysp Owczych i zdecydowanie poprawiła swoją sytuację w eliminacjach do Euro 2024. Po ostatnim gwizdku doszło do przemiłego zdarzenia - bramkarz "Biało-Czerwonych" Wojciech Szczęsny, nawet mimo późnej pory, nie mógł odmówić sobie okazji do tego, aby spotkać się z najmłodszymi fanami, porozmawiać z nimi i rozdać im kilka autografów. Wszystko wychwyciła kamera.