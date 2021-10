Paulo Sousa w sobotę na stadionie pożegnał Łukasza Fabiańskiego osobiście, gdy ten zaliczył swój ostatni występ w barwach reprezentacji Polski, w spotkaniu z San Marino. Portugalski trener postanowił jednak w niedzielę jeszcze raz podziękować "Fabianowi", tym razem na Twitterze.





Paulo Sousa do Fabiańskiego: Dziękuję!

Sousa na swoim oficjalnym koncie zamieścił wpis skierowany do doświadczonego polskiego bramkarza, w którym nie szczędził mu miłych słów.



"Dziękuję Łukasz! Co za wspaniała forma zakończenia twojej przygody z reprezentacją Polski, przynajmniej na boisku. Taki profesjonalista i taka osoba, jak Ty może wciąż dać wiele krajowi i polskiemu futbolowi. To jest koniec, który będzie nowym początkiem, to start nowego, ekscytującego etapu!" - napisał Sousa, kierując te słowa do polskiego golkipera.

JK