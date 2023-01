Piekielnie trudne zadanie przed Santosem! Ale Michniewicz miał gorzej

Po tygodniach spotkań, analiz oraz negocjacji, Fernando Santos zostanie dziś nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Teraz szkoleniowiec ma niewiele ponad dwa miesiące, by przygotować drużynę do spotkania wyjazdowego z Czechami (14 marca w Pradze), które może być kluczowe w walce o awans do mistrzostw Europy.