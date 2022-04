Piechniczek zdradził, czego życzył Michniewiczowi przez telefon!

Piechniczek po losowaniu MŚ w Katarze: Analogie do MŚ 1982 w Hiszpanii

Poproszony o skomentowanie losowania MŚ w Katarze, w trakcie którego Polska trafiła do Grupy C z Argentyną, Meksykiem i Arabią Saudyjską, trener Piechniczek poszukał analogii do losowaniem mundialu z 1982 r.

- W naszej grupie byli Włosi, którzy wtedy zostali mistrzem świata, to teraz cichym faworytem całego turnieju będzie Argentyna. Zespołem Peru sprzed 40 lat jest teraz Meksyk, a rolę Kamerunu będzie pełniła Arabia Saudyjska - porównuje pan Antoni.

Jaki powinien być plan "Biało-Czerwonych" na mundial w Katarze?

- Trzeba wygrać pierwszy mecz z Meksykiem, a w najgorszym wypadku go zremisować. Potem trzeba za wszelką cenę ograć Arabię Saudyjską i wówczas być może remis z Argentyną wystarczy do awansu - uważa selekcjoner, który zawiózł "Biało-Czerwonych" na MŚ 1982 i 1986 r. i za każdym razem co najmniej wyszedł z grupy.

- Grupa C, do jakiej trafiliśmy w Katarze nie jest to zła, ale na pewno łatwiejszą byłaby dla nas grupa A, z Holandią, Ekwadorem i Senegalem i Grupa B, gdzie jest groźna Anglia, ale USA czy Iran to są zespoły w zasięgu naszych możliwości i teoretycznie łatwiej byłoby z niej awansować - twierdzi trener.

Piechniczek o starciu Lewandowskiego z Messim

Co sądzi o perspektywie starcia Roberta Lewandowskiego z Lionelem Messim, do jakiej dojdzie 30 listopada?

- Oddaję Messiemu jego wielkość. Przez sześć lat by najlepszym piłkarzem na świecie i zdobywał Złotą Piłkę. Dla wielu przerósł nawet Maradonę, potem obniżył poziom gry, to uważano, że Maradona był jednak lepszy. Niewątpliwie Messi to jeden z idoli światowej piłki i jeśli polski piłkarz nawiązuje z kimś takim równorzędną walkę, a potem udowodni przez co najmniej dwa-trzy lata, że nie jest gorszy, to już jest dobrze - akcentuje Piechniczek.

- Byłbym ostrożny w stawianiu "Lewego" wyżej. Robert ma tę przewagę, że jest młodszy, ma większe wsparcie w piłkarzach, którzy grają za jego plecami - porównuje.

Piechniczek: Pracowałem w Katarze. W listopadzie upał nam nie grozi

Jak sobie poradzimy z nowinkami, czyli mundialem rozgrywanym jesienią, a nie na przełomie czerwca i lipca?

- Piłka ma to do siebie, że zawsze jest coś nowego i trzeba się umieć z tym zmierzyć. Po raz pierwszy w MŚ biorą udział 32 reprezentacji, po raz pierwszy odbywają się one na przełomie listopada i grudnia w kraju, który słynie z gorącego klimatu. Ja miałem przyjemność pracować w Katarze, zaliczyłem też krótką przygodę w Arabii Saudyjskiej. Muszę powiedzieć, że mecze rozgrywane w listopadzie nie nastręczają wielkich trudności. Z uwagi na to, że wszystko odbywa się późnym wieczorem, przy świetle elektrycznym, po zachodzie słońca - uspokaja selekcjoner Piechniczek.

- Arabia Saudyjska, która jest sąsiadem Kataru, grać będzie niemalże w domu. Zapewne przewagę na trybunach będą stanowić jej fani, ale nasi kibice mają gorętszy temperament i potrafią głośno wspierać drużynę - zachwala trener.



Zdjęcie Antoni Piechniczek liczy na reprezentację Czesława Michniewicza przed MŚ w Katarze / Michał Białoński / INTERIA.PL

Liczy na stuprocentową gotowość reprezentantów Polski.

- Wydaje mi się, że nie może być większej mobilizacji niż ta związana z grą na MŚ. Myślę, że już dzisiaj, po poznaniu rywali, nasi piłkarze zaczną w duchu i rozmawiać z samym sobą w ten sposób: "Co zrobić, żeby się dobrze przygotować?", "Jakie warunki muszę spełnić, aby być w formie". Tym bardziej, że po raz pierwszy na MŚ trener będzie miał do dyspozycji aż pięć zmian, czyli teoretycznie może wymienić połowę zespołu! To będzie zmiana podobna do hokeja na lodzie, w którym wymienia się całe formacje w trakcie meczu - porównuje Antoni Piechniczek.

Piechniczek: Michniewicz prezentuje inną jakość niż Sousa i Beenhakker

Jak poradzi sobie nasz selekcjoner Michniewicz wobec faktu, że jego konkurenci pracują znacznie dłużej ze swymi drużynami: Lionel Scaloni z Argentyną - od sierpnia 2018 r., Argentyńczyk Tata Martino z Meksykiem - od stycznia 2019 r., a Francuz Herve Renard z Arabią Saudyjską - od lipca 2019 r.

- Michniewicz pracuje krócej, ale ma piłkarzy, którzy przeżyli paru selekcjonerów. Jego inteligencja, wiedza, umiejętności rozmowy z piłkarzami działają na jego korzyść. Dlatego nie patrzyłbym na to, że on pracuje miesiąc, a inni kilka lat - argumentuje Piechniczek.

Czesław Michniewicz wprowadził do reprezentacji inną jakość po trenerze Sousie. Inną jakość po trenerze Beenhakkerze, którego też niektórzy piłkarze pamiętają. Jest normalny, pedagogiczny, ludzki, ambitny, niechodzący przed orkiestrą. Krótko mówiąc, ma tyle zalet, których nie mieli inni selekcjonerzy i to stanowi o jego sile i o sole zespołu zapewnia Antoni Piechniczek.

Michał Białoński, Interia