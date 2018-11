Pięć meczów reprezentacji pod wodzą Jerzego Brzęczka

Wtorkowy mecz Ligi Narodów z Portugalią w Guimaraes będzie szóstym występem piłkarskiej reprezentacji Polski pod wodzą trenera Jerzego Brzęczka. Dotychczas biało-czerwoni jeszcze nie zwyciężyli, zanotowali dwa remisy i trzy porażki.

W debiucie selekcjonera 7 września zremisowali w Bolonii z Włochami 1:1 w Lidze Narodów. Bramkę zdobył Piotr Zieliński. Cztery dni później polscy piłkarze zanotowali identyczny rezultat w towarzyskiej konfrontacji z Irlandią we Wrocławiu, a remis uratował im w końcówce Mateusz Klich.



Trzecie spotkanie Brzęczka zakończyło się porażką 2:3 z Portugalią w Chorzowie, także o punkty Ligi Narodów. Bramki dla gospodarzy zdobyli Krzysztof Piątek i Jakub Błaszczykowski. Po trzech dniach doszło na Stadionie Śląskim do potyczki z Włochami i goście wygrali 1:0.



W czwartek biało-czerwoni ulegli w towarzyskiej konfrontacji w Gdańsku Czechom 0:1 i była to trzecie porażka z rzędu.



47-letni Brzęczek został selekcjonerem w lipcu, zastępując Adama Nawałkę, który rozstał się z kadrą po nieudanych mistrzostwach świata w Rosji.



Bilans występów reprezentacji Polski pod wodzą Jerzego Brzęczka:



Rok 2018





07.09. Bolonia: Włochy - Polska 1-1 (0-1) LN

11.09. Wrocław: Polska - Irlandia 1-1 (0-0)

11.10. Chorzów: Polska - Portugalia 2-3 (1-2) LN

14.10. Chorzów: Polska - Włochy 0-1 (0-0) LN

15.11. Gdańsk: Polska - Czechy 0-1 (0-0)

Bilans: 5 meczów; 0 zwycięstw Polski - 2 remisy - 3 porażki; bramki: 4-7



Strzelcy goli:





1 - Jakub Błaszczykowski

1 - Mateusz Klich

1 - Krzysztof Piątek

1 - Piotr Zieliński