Polska - Estonia. PGE Narodowy niemal pełny

To oznacza, że "dom reprezentacji" znów, przynajmniej, na parę chwil, stanie się magicznym miejscem. Choć czasem na PGE Narodowym można narzekać na brak dopingu, to podczas hymnu ciarki przechodzą po plecach absolutnie każdemu.

Mecz z Estonią będzie ostatnią szansą, by uratować jeszcze awans do finałów Euro 2024. W przypadku wygranej, we wtorek zmierzymy się z wygranym meczu Walia - Finlandia w finale baraży. Mecz zostanie rozegrany na wyjeździe.