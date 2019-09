W meczu 9. kolejki rosyjskiej ekstraklasy PFK Soczi podejmowało Lokomotiw Moskwa Grzegorza Krychowiaka i Macieja Rybusa. Pierwszy z wymienionych Polaków zdobył jedyną bramkę, dzięki czemu stołeczna ekipa zwyciężyła 1-0.

Krychowiak zachował się w 20. minucie jak rasowy napastnik. Błyskawicznie wyszedł do kontry swojej drużyny, dopadł do futbolówki zgranej głową przez Fiodora Smołowa i w sytuacji sam na sam nie dał szans Sosłanowi Dżanajewowi. Był to czwarty gol w dziewiątym meczu ligowym Polaka, który cieszył się z nagrody piłkarza lipca i sierpnia w Lokomotiwie.

Rybus miał w sobotni wieczór mniej powodów do zadowolenia. Cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych.

Po dziewięciu rozegranych meczach Lokomotiw zajmuje czwarte miejsce w tabeli, mając 17 punktów i tracąc do liderującego Zenita Sankt Petersburg trzy "oczka".



TB



