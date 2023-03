Czy Peszko wykorzystał swój talent?

Przyjaźń Peszki z Lewandowskim trwa od 2008 roku, gdy jako młodzi piłkarze poznali się w Poznaniu. Wcześniej rywalizowali ze sobą na zapleczu Ekstraklasy, gdzie obaj byli liderami swoich drużyn: Wisły Płock i Znicza Pruszków. W końcu spotkali się w Lechu. I stworzyli tam wybuchowy duet. Po dwóch sezonach obaj opuścili Kolejorza, wybierając grę w Bundeslidze. Peszko trafi do FC Köln, a "Lewy" do Borussii Dortmund. Ich kariery potoczyły się jednak całkowicie inaczej. "Peszkin" w Niemczech wytrzymał tylko kilka sezonów po czym wrócił do Polski. "Lewy" natomiast został legendą Borussii i Bayernu Monachium, a także całych rozgrywek Bundesligi.

Peszko odpowiedział Lewandowskiemu

Teraz do słów przyjaciela odniósł się Peszko. W najnowszej rozmowie z kanałem "Po Gwizdku" zawodnik Wieczystej Kraków powiedział: "Być może, można to tak postrzegać... W Niemczech zacząłem bardzo dobrze i mógłbym się tam dłużej utrzymać, ale dobre nie było to, że Kolonia ciągle broniła się przed spadkiem. Ciężko było o liczby, asysty, wypromowanie samego siebie. Bardziej niż na sobie skupiałem się na zespole, żeby pomóc mu w utrzymaniu. Później druga liga, awans, wypożyczenie do Anglii. Trochę perypetii było. Nie pomagały też moje wysoki".