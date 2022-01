Takiego skandalu polska piłka reprezentacyjna nie widziała od dawna - pod koniec grudnia zeszłego roku Paulo Sousa, dotychczasowy selekcjoner "Biało-Czerwonych", oświadczył, że chce porzucić pracę z kadrą na rzecz piłki klubowej, pomimo obowiązującego go kontraktu z PZPN.

Do tego futbolowego rozstania faktycznie doszło po pewnych negocjacjach, a Sousa związał się koniec końców z CR Flamengo, ekipą z Rio de Janeiro (choć początkowo mówiono też m.in. o zainteresowaniu ze strony SC Internacional z Porto Alegre). Tym samym Polska została "na lodzie" przed kluczowymi meczami barażowymi o udział w mistrzostwach świata 2022, które odbędą się pod koniec roku w Katarze.



Paulo Sousa chce się wkupić w łaski kibiców Flamengo. Nietypowa prośba

Sousie nie można odmówić na pewno jednego: potrafi on budować swój wizerunek i sprawiać dobre wrażenie w czasie wystąpień publicznych. Teraz, jak się zdaje, postanowił puścić oko w kierunku kibiców Flamengo, by zaskarbić sobie ich sympatię już na początku swojej kadencji w Rio.



Jak zwrócił uwagę na Twitterze dziennikarz Tomasz Ćwiąkała, Paulo Sousa miał poprosić grupę fanów "Czerwono-Czarnych" o książki dotyczące historii drużyny, co miało się spotkać z bardzo pozytywną reakcją "Flamenguistas". "Bajera działa" - napisał Ćwiąkała.



Paulo Sousa otrzyma książkę od jej autora. Kibice Flamengo nie kryją wyrazów sympatii

Temat ten podjęły również oczywiście brazylijskie media. Chodzić ma o grupę sympatyków Flamengo ze stolicy Portugalii, Lizbony. Na twitterowym profilu tej społeczności pojawiła się stosowna informacja:



"Nowy trener 'Mengão', Paulo Sousa, skontaktował się z nami, prosząc o książki opowiadające o historii Flamengo. Polecamy 'Hoje é dia de Flamengo' ('Dziś jest dzień Flamengo' - dop. red.), która zostanie dostarczona do jego rąk przez Ricardo (Fontesa Santanę), autora książki, na lotnisku. Życzymy szczęścia, Paulo!" - napisano. W komentarzu polecono także inną publikację - "O vermelho e o negro" ("Czerwony i czarny") autorstwa Ruy'a Castro.

Paulo Sousa we Flamengo zamelduje się w piątek

Jak informuje brazylijski portal "LANCE", Sousa ma się udać do Rio de Janeiro w ten piątek - to właśnie wtedy otrzyma jedną z polecanych pozycji.



Kontrakt Paulo Sousy z Flamengo ma obowiązywać do 2023 roku. Pytanie tylko, czy w świetle wydarzeń z jego dotychczasowej kariery umowę tę na pewno uda mu się wypełnić do końca...



Paweł Czechowski