​​Paulo Sousa trenerem reprezentacji Polski. Tomasz Kłos: W szatni nowy selekcjoner będzie autorytetem

- Za Paulo Sousą przemawia kariera piłkarska i jego sukcesy. W szatni będzie autorytetem - ocenił wybór Portugalczyka na selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Tomasz Kłos. Zdaniem byłego obrońcy należy spodziewać się zmian w sposobie gry kadry i wśród powołań.

50-letni szkoleniowiec, były trener m.in. FC Basel, Fiorentiny i Girondins Bordeaux, zastąpił w czwartek na stanowisku selekcjonera Jerzego Brzęczka, który prowadził drużynę narodową od lipca 2018 roku. Portugalczyk jako piłkarz dwukrotnie triumfował w rozgrywkach Ligi Mistrzów z Juventusem Turyn i Borussią Dortmund. W reprezentacji rozegrał 51 spotkań. Był m.in. członkiem drużyny, która dotarła do półfinału mistrzostw Europy w 2000 roku.

Kłos w rozmowie z PAP przyznał, że spodziewał się wyboru zagranicznego trenera i - jak dodał - taki ruch wydaje się przemyślany przez prezesa PZPN Zbigniewa Bońka.

- Za Sousą na pewno przemawia kariera piłkarska, to czego dokonał na boisku. Sięgał po mistrzostwa i Puchary Włoch oraz Portugalii, zwyciężał w Lidze Mistrzów. Był kluczową postacią reprezentacji Portugalii, rywalizował z wielkimi piłkarzami. To wszystko sprawia, że w szatni będzie autorytetem, bo pod względem osiągnięć dorównuje mu tylko Robert Lewandowski. Takie doświadczenie jest też ważne w pracy trenerskiej i w kontakcie z zawodnikam" - ocenił 69-krotny reprezentant Polski.

Wskazał również na sukcesy nowego selekcjonera już w roli trenera w izraelskim Maccabi Tel Awiw i szwajcarskim FC Basel, które poprowadził do mistrzostw kraju. Kłos zwrócił jednak uwagę, że więcej spodziewał się po jego ostatniej pracy we francuskim Girondins Bordeaux, w którym spędził tylko jeden sezon.

Były obrońca spodziewa się zmiany sposobu gry biało-czerwonych. Wyjaśnił, że przede wszystkim liczy na więcej ofensywnych akcji skrzydłami, co zawsze było mocną stroną polskiego zespołu i w jego opinii daje większe szanse wykorzystania potencjału Lewandowskiego. Dodał, że nie wszyscy powoływani ostatnio gracze mogą pasować do koncepcji Portugalczyka, w związku z czym możliwe są zmiany personalne.

- Nie dlatego, że są słabi, ale mogą nie pasować do jego koncepcji. Liczę, że Sousa poukłada te klocki, głównie na bokach. Dzięki nim stwarzaliśmy sobie dużo okazji za trenera Adama Nawałki. Uważam, że trzeba wrócić do tej taktyki. Pamiętajmy jednak, że trener to jedno, ale jeszcze ważniejsza jest forma. Jeśli nasi piłkarze nie będą grać w klubach, to i trener Sousa będzie miał problemy - podkreślił były zawodnik m.in. ŁKS Łódź, Wisły Kraków, AJ Auxerre i FC Kaiserslautern.

Przyznał, że czas nie będzie sprzymierzeńcem Portugalczyka, ale - jak przypomniał - kadra Brzęczka swój najlepszy mecz pod jego wodzą rozegrała w pierwszym spotkaniu przeciwko Włochom (1:1).

- Za dwa miesiące zagramy z Węgrami i Anglią w eliminacjach mistrzostw świata. Czasu właściwie nie ma i pozostaje wierzyć słowom prezesa Bońka, że Sousa doskonale zna polskich zawodników i już teraz do swojej nowej funkcji jest dobrze przygotowany - podsumował Kłos.

autor: Bartłomiej Pawlak

bap/ co/

Wywiad ze Zbigniewem Bońkiem, na temat zmiany selekcjonera, zobaczycie dziś w programie "Gość Wydarzeń", o godz. 19:25 w Polsacie i Polsacie News.