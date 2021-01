Paulo Sousa trenerem reprezentacji Polski. Marcin Najman: Jeszcze zapłaczecie za Brzęczkiem

Decyzja prezesa PZPN-u Zbigniewa Bońka, który powierzył reprezentację Polski Paulo Sousie, wzbudziła wiele komentarzy. Do dyskusji postanowił włączyć się również Marcin Najman. "El Testosteron" nie przepuścił okazji, żeby wbić szpilkę Bońkowi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zbigniew Boniek: To piłkarze zwolnili Brzęczka, nie ja (POLSAT). Wideo Polsat Sport

Temat reprezentacji Polski, a konkretnie funkcji selekcjonera, rozgrzał opinię publiczną do czerwoności w ostatnich dniach. W poniedziałek gruchnęła wiadomość, że z posadą trenera "Biało-Czerwonych" pożegnał się Jerzy Brzęczek, a już w czwartek poznaliśmy nazwisko nowego opiekuna Orłów. Szef PZPN-u na specjalnej konferencji prasowej ogłosił, że kadrę poprowadzi Portugalczyk Paulo Sousa.

Reklama

Decyzję Bońka postanowił skomentować Marcin Najman w mediach społecznościowych. "Nie jestem ekspertem od piłki nożnej, ale jeszcze zapłaczecie za trenerem J. Brzęczkiem, który wprowadził reprezentacje na Euro. Lepsze jest wrogiem dobrego. Tyle, że ten nowy w niczym od Brzęczka lepszy nie jest. Bonito, oby się nie skończyło tak ja za Twojej trenerki w reprezentacji" - napisał "El Testosteron" na Twitterze.



Ostatnie zdanie jest ewidentnie skierowane w stronę Bońka. Najman wypomniał obecnemu prezesowi PZPN-u jego krótką przygodę w roli selekcjonera drużyny narodowej. Były znakomity piłkarz prowadził kadrę bardzo krótko - od lipca do grudnia 2002 roku. Pod jego wodzą "Biało-Czerwoni" rozegrali pięć spotkań, a bilans przedstawia się następująco: 2 zwycięstwa, 1 remis i 2 porażki.



Uszczypliwość Najmana to zapewne pokłosie spięcia z Bońkiem na TT w listopadzie. Sternik polskiej piłki nie zostawił suchej nitki na zawodniku sportów walki po gali Fame MMA 8. Mimo ustalonych reguł walki z "Don Kasjo", 41-latek z Częstochowy zachował się skandalicznie. Dwukrotnie dopuścił się akcji, które byłyby dozwolone w pojedynku na zasadach mieszanych sztuk walki, a nie boksu. Najpierw otrzymał punkt ujemny, a następnie został zdyskwalifikowany.



Interesujesz się sportem? Sprawdź nowy serwis Sport Interia!



"A już poważnie, to zachowanie tego pana było spowodowane totalnym strachem, obawą przed kompromitacją, brakiem kontroli nad samym sobą... Niech Mu się wiedzie w innym życiu... Powodzenia" - napisał Boniek.



Na odpowiedź nie musiał długo czekać. "Kto sieje wiatr ten zbiera burze... dziś jakieś Bońki, Borki znowu mają coś do powiedzenia, a lepiej by było gdyby jeden zajął się reprezentacją, a inny obsługą telefonu, by znowu gdzieś swojego kopyta nie opublikował..." - wypalił "El Testosteron".



Paulo Sousa to były reprezentant Portugalii. Po zakończeniu sportowej kariery zajął się trenerką. 50-letni szkoleniowiec w przeszłości prowadził m.in. takie kluby, jak Leicester City, ACF Fiorentina czy Girondins Bordeaux. Z Maccabi Tel Awiw zdobył mistrzostwo Izraela, a z FC Basel mistrzostwo Szwajcarii.

RK



Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!