Paulo Sousa trenerem reprezentacji Polski. Ivan Djurdjević: Sousa wygrał nawet więcej niż Lewandowski

Ivan Djurdjević, były piłkarz Lecha Poznań i obecny trener Chrobrego Głogów, był na stażu u Paulo Sousy w FC Basel. - To jest człowiek niezwykle spokojny i opanowany. Ale to nie znaczy, że nie reaguje. Tylko wie, kiedy - mówi.

Serb Ivan Djurdjević ma także paszport portugalski, jako że przez lata grał w tym kraju. Był zawodnikiem klubów CD Ourense, SC Farense, Vitoria Guimaraes i Belenenses Lizbona. Zna Portugalię i jej futbol, zna jej trenerów i język portugalski. Jakby tego było mało, był na stażu u Paulo Sousy, ogłoszonego właśnie nowym selekcjonerem Polski.



- To było wtedy, gdy pracował jako trener FC Basel w Szwajcarii, w 2014 roku - opowiada Ivan Djurdjević, który wtedy był świeżo po zakończeniu kariery piłkarskiej w Lechu Poznań i zamierzał zostać szkoleniowcem. - Szwajcarski klub zgodził się nas przyjąć na taki staż i mogłem podpatrywać jego pracę. Stąd wiem, że to człowiek niezwykle opanowany i spokojny, wręcz ułożony. Nie znaczy to jednak, że nie reaguje. Reaguje, tylko wie kiedy. Robi to w odpowiednich momentach, a to kwestia doświadczenia - stwierdził.

Paulo Sousa polega na ludziach

Ivan Djurdjević mówi, że siłą działania trenera Sousy jest jego sztab. - Zawsze dobierał sobie bardzo kompetentnych ludzi i z nimi pracował. Oni wykonywali bardzo dobrą robotę - mówi trener Chrobrego Głogów. - Paulo Sousa jest Portugalczykiem, a trenerzy z tego kraju słyną z tego, że są bardzo analityczni. Potrafią grać różnymi systemami, więc myślę że Polska zyska coś nowego - zaznaczył.



Trzeba też pamiętać, że Paulo Sousa długo pracuje już poza Portugalią. Zaczął od Wysp Brytyjskich, gdzie trenował Queens Park Rangers i Swansea City. Pracował następnie na Węgrzech, w Izraelu, w Szwajcarii, Włoszech, Francji, nawet w Chinach. Nigdy nie prowadził żadnego portugalskiego zespołu, choć sam był zawodnikiem dużego formatu, reprezentującym barwy Benfiki Lizbona i Sportingu.

Jego największe sukcesy piłkarskie wiążą się jednak z karierą zagraniczną, zwłaszcza w Juventusie Turyn, Interze Mediolan i Borussii Dortmund. Na to właśnie zwraca uwagę Ivan Djurdjević. - Paulo Sousa wygrał Ligę Mistrzów dwukrotnie i to rok po roku, najpierw z Juventusem w 1996 roku, a następnie z Borussią Dortmund w 1997 roku - wylicza i uważa, że w związku z tym Portugalczyk będzie partnerem do współpracy z Robertem Lewandowskim. Polak wygrał Ligę Mistrzów tylko raz.

