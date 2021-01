W czwartek Paulo Sousa został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Na jakie zarobki może liczyć nowy trener "Biało-Czerwonych"?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zbigniew Boniek: To piłkarze zwolnili Brzęczka, nie ja (POLSAT). Wideo Polsat Sport

W czwartek cała Polska poznała nazwisko nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Został nim Portugalczyk Paulo Sousa, który w swojej trenerskiej karierze prowadził takie ekipy jak ACF Fiorentina, Leicester City czy Girondins Bordeaux. Nowy szkoleniowiec podpisał kontrakt do końca eliminacji mistrzostw świata 2022 - czyli do listopada tego roku. Zarząd PZPN będzie wymagał od niego spełnienia dwóch celów: wyjścia z grupy na Euro 2021 oraz przynajmniej barażu w kwalifikacjach do mistrzostw świata w Katarze.

Reklama

Ambitne cele oznaczają także spore zarobki, a tematu pensji nowego selekcjonera nie uniknął także prezes PZPN - Zbigniew Boniek. Bezpośrednie pytanie o płacę Paulo Sousy zadał m.in. Bogdan Rymanowski podczas rozmowy w "Gościu Wydarzeń" Polsatu News.

- Paulo Sousa zarobi trochę więcej niż poprzedni selekcjoner. Leo Beenhakker w dawnych czasach zarabiał trochę mniej, ale absolutnie nie jest to żadnym problemem. Trenerzy zarabiają tyle, na ile zasługują - odpowiedział Zbigniew Boniek.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

Co to dokładnie oznacza? Według niektórych informacji Leo Benhakker, który miał rekordowy kontrakt z PZPN, zarabiał około 300 tys. złotych. Część jego pensji pokrywał także sponsor kadry. Jerzy Brzęczek z kolei miał mieć pensję porównywalną z Adamem Nawałką, który według niektórych doniesień inkasował ok. 120 tys. złotych miesięcznie. Wszystko wskazuje na to, że "trochę więcej" może oznaczać naprawdę sporą kwotę.

Swoje typy w sprawie zarobków nowego selekcjonera zdradzili także eksperci Polsatu Sport - Cezary Kowalski i Marcin Feddek. Obaj mają podobne zdanie na temat pensji selekcjonera.

- Sądzę, że koszt sprowadzenia Portugalczyka na rok z asystentami będzie oscylował w granicach od dwóch do dwóch i pół miliona euro - powiedział Cezary Kowalski.

- Myślę, że to się waha koło drugiej pensji Adama Nawałki, którą sobie wywalczył - dodał Marcin Feddek.

Przypomnijmy, że nawet najwyższa potencjalna pensja nie jest największą w karierze Sousy. Według doniesień francuskiej prasy w Girondins Bordeaux Portugalczyk mógł liczyć na pensję w wysokości około 260-280 tys. euro miesięcznie, co daje ponad milion złotych za miesiąc pracy. Trudno spodziewać się, aby piłkarski związek mógł sobie pozwolić na taką kwotę.

PI, Polsat Sport