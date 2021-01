Najskuteczniejszy obcokrajowiec w historii Ekstraklasy, Flavio Paixao, chwali wybór rodaka, Paulo Sousy, na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski.

Na łamach oficjalnej strony Lechii Gdańsk pojawił się komentarz kapitana zespołu, Flavio Paixao, na temat wyboru Sousy na stanowisko trenera Orłów.



- To bardzo dobra decyzja! Myślę, że reprezentacja Polski potrzebuje trenera z dużym doświadczeniem. Nie bez znaczenia jest, że był bardzo dobrym piłkarzem i to widać - on chce grać w piłkę, ma dużo pasji do tej dyscypliny i jest bardzo ambitny. Dodatkowo Paulo Sousa ma szeroki sztab ludzi, z którymi współpracuje i myślę, że będzie miał nowy pomysł na grę reprezentacji Polski. Z jego sztabu w Iranie miałem okazję współpracować z trenerem bramkarzy Paulo Grilo - powiedział Paixao.



- On lubi grać w piłkę, a w reprezentacji Polski jest wielu dobrych piłkarzy, który będą potrafili zrealizować jego pomysły. To może być ciekawe połączenie i dzisiejszy dzień może być w przyszłości okazać się dużą i ważną zmianą w polskiej piłce. Oczywiście cieszę się, że trenerem kadry Polski został Portugalczyk, bo kibicuję i krajowi, z którego pochodzę i Polsce, więc dla mnie to świetne połączenie. Teraz pozostaje nam czekać na dobry poziom gry polskiej reprezentacji w kolejnych meczach - zakończył Flavio Paixao.

