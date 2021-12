- Liczba meczów na wiosnę nie jest problemem. To sprawa przygotowania fizycznego. Potrzeba nam jednak odpowiedniego podejścia mentalnego do tej serii - powiedział Sousa w rozmowie z "TVP Sport", pytany o to, czy nie obawia się dużego natężenia meczów na wiosnę. - Cały sztab będzie musiał pracować z drużyną, odpowiednio spożytkować czas, który będziemy mieli - dodał Portugalczyk.

Liga Narodów: "To będzie dla nas wyzwanie"

Selekcjoner "Biało-Czerwonych" zaznaczył, że jego zdaniem Belgia i Holandia będą najgroźniejszymi rywalami Polaków. I choć nie lekceważy Walii, to jednak jest zdania, że to ekipy z Beneluksu są faworytami grupy D. - Jedni i drudzy są bardzo mocni. Lubią dominować nad rywalami. Belgia to mały kraj, ale zmienił bardzo dużo w swojej mentalności i pokazał, że jest odpowiednio przygotowany do tych rozgrywek. Holandia z kolei zawsze jest mocna. To też cała narodowa szkoła futbolu, która od zawsze jest bardzo mocna. Mecze z tymi rywalami to będzie dla nas wyzwanie - powiedział Paulo Sousa.



Zapytany o to, która grupa jego zdaniem jest najciekawsza, odpowiedział, że wszystkie według niego zapowiadają się interesująco. Sousa nie ukrywał, że nie chciał grać z Portugalią.