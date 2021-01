Paulo Sousa udzielił pierwszego wywiadu w roli selekcjonera portalowi "Łączy Nas Piłka". Zapowiada, że chce grać ofensywną piłkę, opartą na jakości piłkarzy. Planuje też spotkanie z Robertem Lewandowskim oraz całym zespołem.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek przedstawił Sousę jako nowego selekcjonera na czwartkowej konferencji prasowej. Portugalczyk zastąpił na stanowisku Jerzego Brzęczka.

- Prezes wyjaśnił, czego oczekuje od reprezentacji narodowej. Głównym zadaniem jest to, żeby drużyna grała bardziej ofensywnie. Trochę o tym rozmawialiśmy, ponieważ to cechowało moją grę w przeszłości, moje ambicje. Jeśli chodzi o jakość, uwielbiam widzieć, jak moi zawodnicy wykonują założenia, jakie przed nimi stawiam. Moim osobistym celem jest wygranie każdego meczu - zapowiedział Sousa w rozmowie z "Łączy Nas Piłka".



Portugalczyk zaznaczył też, że ceni sobie zawodników, którzy marzą o zdobywaniu trofeów i mają w sobie mentalność zwycięzców.



- Głównym zadaniem jest zbudowanie naprawdę silnej, kompletnej drużyny, grającej z jakością we wszystkich momentach meczu, ale również takiej, która ma mentalność zwycięzców. Czasami, w niektórych krajach, taka mentalność jest trudna do osiągnięcia. Na szczęście dla mnie i dla drużyny mamy takich zawodników, którzy posiadają w sobie cechy zwycięzców. Każdego dnia, w każdym meczu, w każdym sezonie. Tak jak chociażby Robert Lewandowski, który jest do tego przyzwyczajony w Bayernie Monachium. On chce wygrywać zawsze. To samo dotyczy Wojciecha Szczęsnego. W takich klubach, jak Juventus, który znam całkiem dobrze, gdyż we Włoszech spędziłem wiele lat. Cała kultura "Juve" polega na zwyciężaniu. I właśnie to chcemy widzieć w reprezentacji Polski - opowiada o swojej filozofii.



Nowy selekcjoner zapowiedział, że zamierza w najbliższej przyszłości spotkać się z kapitanem reprezentacji Robertem Lewandowskim. Wstępnie planuje je na początek przyszłego tygodnia.



- Mam też plan, żeby zrobić w przyszłym tygodniu spotkanie na platformie cyfrowej, w którym będzie mogła wziąć udział większość zawodników, którzy zwykle są powoływani, będzie ich około 40. Zapoznamy się, porozmawiamy. Chciałbym się przedstawić, zaprezentować swój sztab - skomentował Sousa.



Zaznaczył też, że widzi jakość piłkarzy polskiej reprezentacji. Sousa stwierdził, że jednym z jego głównych zadań będzie sprawienie, by przełożyła się ona na grę kadry narodowej.

